Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan Église Saint-Étienne Nevers
Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan Église Saint-Étienne Nevers dimanche 9 août 2026.
Nevers
Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan
Église Saint-Étienne 8 Rue du Charnier Nevers Nièvre
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Un concert de musique de chambre d’exception, interprété par des musiciens de l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam.
Ce programme invite à un véritable voyage musical, vivant et inspirant, où les grands maîtres du répertoire classique dialoguent avec l’univers fascinant de la musique de film. Des œuvres intenses et profondément expressives se répondent, tissant des liens subtils entre tradition et cinéma, entre émotion et imagination.
Un moment musical d’un très haut niveau artistique, accessible à tous que vous soyez passionné de musique classique ou simplement curieux de vivre un beau moment culturel, ce concert promet une parenthèse intense et inoubliable, à savourer dans un cadre unique. .
Église Saint-Étienne 8 Rue du Charnier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lesetoilesdumorvan@gmail.com
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English : Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan
L’événement Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan Nevers a été mis à jour le 2026-04-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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