Triathlon de Nevers Rue de la Jonction Nevers

Nevers

Triathlon de Nevers

Rue de la Jonction Port de la jonction et promenade Pascal François Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Cette année aura lieu la 41ème édition du Triathlon de Nevers les 8 et 9 août 2026.

Au programme de cette édition

– Un SuperTri enchaînement de 3 triathlons pour une distance totale équivalente à un format S,

– Un triathlon S (individuel, duo et relais),

– Un triathlon M (individuel et relais),

– Les épreuves Jeunes

– Jeunes 2 10/13 ans,

– XXS Jeunes 14/17 ans,

– Un triathlon Family un adulte et un enfant courent ensemble.

Venez nombreux pour participer à cette nouvelle édition familiale et conviviale ! .

Rue de la Jonction Port de la jonction et promenade Pascal François Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 30 32 84 neverstriathlon.organisation@gmail.com

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English : Triathlon de Nevers

L’événement Triathlon de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cap Grand Nevers