Triathlon de Nevers Rue de la Jonction Nevers
Triathlon de Nevers Rue de la Jonction Nevers samedi 8 août 2026.
Nevers
Triathlon de Nevers
Rue de la Jonction Port de la jonction et promenade Pascal François Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 40 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Cette année aura lieu la 41ème édition du Triathlon de Nevers les 8 et 9 août 2026.
Au programme de cette édition
– Un SuperTri enchaînement de 3 triathlons pour une distance totale équivalente à un format S,
– Un triathlon S (individuel, duo et relais),
– Un triathlon M (individuel et relais),
– Les épreuves Jeunes
– Jeunes 2 10/13 ans,
– XXS Jeunes 14/17 ans,
– Un triathlon Family un adulte et un enfant courent ensemble.
Venez nombreux pour participer à cette nouvelle édition familiale et conviviale ! .
Rue de la Jonction Port de la jonction et promenade Pascal François Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 30 32 84 neverstriathlon.organisation@gmail.com
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English : Triathlon de Nevers
L’événement Triathlon de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cap Grand Nevers
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