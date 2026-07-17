Nevers, Révolution !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

jeudi 20 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Nevers, Révolution ! Jeudi 20 août, 16h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ Tout public, dès 8 ans _ Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T16:30:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T16:30:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

En 1792, la Révolution française a bouleversé l’ordre établi. Le roi est emprisonné, tandis que les révolutionnaires mettent en place un nouveau gouvernement face aux menaces des royaumes européens.

Découvrez comment la Révolution s’installe à Nevers, avec ses institutions, et transforme la ville en profondeur. Dans un contexte de tensions intérieures et extérieures, Nevers traverse une période décisive de son histoire.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée de Nevers sur inscription _ Découvrez comment la Révolution s’installe à Nevers, avec ses institutions, et transforme la ville en profondeur. Dans un contexte de tensions …

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