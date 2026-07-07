Animation de jeux de société Port de plaisance Nevers
samedi 22 août 2026 · Port de plaisance · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Animation de jeux de société
Port de plaisance Port de la Jonction Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre de La médiathèque met les voiles , l’Association Des Cartes et de dés propose un après midi jeux de société sur les thématiques de l’eau et des créatures marines.
Rendez vous le 22 août de 14h à 18h au Port de la Jonction à Nevers.
Plusieurs sessions de Loups Garous de Thiercelieux.
Inscriptions sur culture.nevers.fr .
Port de plaisance Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com
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English : Animation de jeux de société
L’événement Animation de jeux de société Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers
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