Animation de jeux de société Port de plaisance Nevers

Informations pratiques

Nevers

Animation de jeux de société

Port de plaisance Port de la Jonction Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de La médiathèque met les voiles , l’Association Des Cartes et de dés propose un après midi jeux de société sur les thématiques de l’eau et des créatures marines.

Rendez vous le 22 août de 14h à 18h au Port de la Jonction à Nevers.

Plusieurs sessions de Loups Garous de Thiercelieux.

Inscriptions sur culture.nevers.fr .

Port de plaisance Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com

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English : Animation de jeux de société

L’événement Animation de jeux de société Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers