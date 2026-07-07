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AGENDA · Nevers

Animation de jeux de société Port de plaisance Nevers

samedi 22 août 2026 · Port de plaisance · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Port de plaisance
Adresse
Port de la Jonction
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif

Nevers

Animation de jeux de société

Port de plaisance Port de la Jonction Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Dans le cadre de La médiathèque met les voiles , l’Association Des Cartes et de dés propose un après midi jeux de société sur les thématiques de l’eau et des créatures marines.
Rendez vous le 22 août de 14h à 18h au Port de la Jonction à Nevers.
Plusieurs sessions de Loups Garous de Thiercelieux.
Inscriptions sur culture.nevers.fr   .

Port de plaisance Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28  decartesetdedes@gmail.com

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English : Animation de jeux de société

L’événement Animation de jeux de société Nevers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers

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