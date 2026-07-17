Des zanimos au musée !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

mercredi 19 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Des zanimos au musée ! Mercredi 19 août, 10h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sur inscription _ Visite ciblée pour les tout-petits, en famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

Oh la la ! La nuit dernière, le loup vert, la girafe, la grenouille et la grue se sont cachés dans les œuvres du musée, viens m’aider à les retrouver et écouter leur histoire.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite du musée en famille, pour les 0/3 ans _ Gratuit sur inscription _ Oh la la ! La nuit dernière, le loup vert, la girafe, la grenouille et la grue se sont cachés dans les œuvres du musée …

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