Des zanimos au musée !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
mercredi 19 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Des zanimos au musée ! Mercredi 19 août, 10h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Gratuit sur inscription _ Visite ciblée pour les tout-petits, en famille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00
Oh la la ! La nuit dernière, le loup vert, la girafe, la grenouille et la grue se sont cachés dans les œuvres du musée, viens m’aider à les retrouver et écouter leur histoire.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite du musée en famille, pour les 0/3 ans _ Gratuit sur inscription _ Oh la la ! La nuit dernière, le loup vert, la girafe, la grenouille et la grue se sont cachés dans les œuvres du musée …
Ville de Nevers
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay, Eglise Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers 17 juillet 2026
- Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nevers 17 juillet 2026
- Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 18 juillet 2026
- Montée de la Tour Bohier, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 19 juillet 2026
- Boîte à voyager Visite guidée du musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers 20 juillet 2026