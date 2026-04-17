Causerie autour de l’art RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre

Rabastens-de-Bigorre

Causerie autour de l’art

RABASTENS-DE-BIGORRE Petit Théâtre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Organisé par l’association Familles Rurales association Adour

Cheval mon beau cheval !

Nous vous proposons une causerie autour de la représentation du cheval dans l’art. Que disent de nous ces images ?

Animé par Dominique DELLUC

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RABASTENS-DE-BIGORRE Petit Théâtre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 50 18 44 famillesruralesdeladour@gmail.com

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English :

Organized by Familles Rurales Association Adour

Cheval mon beau cheval!

We propose a talk based on the representation of the horse in art. What do these images say about us?

Hosted by Dominique DELLUC

L’événement Causerie autour de l’art Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65