Causerie autour de l’art RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre
Causerie autour de l’art RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre vendredi 17 avril 2026.
Rabastens-de-Bigorre
Causerie autour de l’art
RABASTENS-DE-BIGORRE Petit Théâtre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Organisé par l’association Familles Rurales association Adour
Cheval mon beau cheval !
Nous vous proposons une causerie autour de la représentation du cheval dans l’art. Que disent de nous ces images ?
Animé par Dominique DELLUC
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RABASTENS-DE-BIGORRE Petit Théâtre Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 50 18 44 famillesruralesdeladour@gmail.com
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English :
Organized by Familles Rurales Association Adour
Cheval mon beau cheval!
We propose a talk based on the representation of the horse in art. What do these images say about us?
Hosted by Dominique DELLUC
L’événement Causerie autour de l’art Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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