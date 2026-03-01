Causerie avec Maxime Lemoing Médiathèque du Sablon Centre socioculturel Metz

Causerie avec Maxime Lemoing

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-10 17:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Dans le cadre des Petites causeries et du Printemps des Poètes dans les médiathèques de Metz, les bibliothécaires invitent Maxime Lemoing pour son livre L’oreille vagabonde publié aux éditions La Paulette. Accompagné de ses prises de sons et de son humour, il présentera son livre et son travail.Tout public

0 .

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Petites causeries and Printemps des Poètes program in Metz’s media libraries, the librarians invite Maxime Lemoing to talk about his book L’oreille vagabonde, published by La Paulette. Accompanied by his sound recordings and humor, he will present his book and his work.

L’événement Causerie avec Maxime Lemoing Metz a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ