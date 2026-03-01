Causerie avec Maxime Lemoing Médiathèque du Sablon Centre socioculturel Metz
Causerie avec Maxime Lemoing Médiathèque du Sablon Centre socioculturel Metz mardi 10 mars 2026.
Causerie avec Maxime Lemoing
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel 4-6 rue des Robert Metz Moselle
Dans le cadre des Petites causeries et du Printemps des Poètes dans les médiathèques de Metz, les bibliothécaires invitent Maxime Lemoing pour son livre L’oreille vagabonde publié aux éditions La Paulette. Accompagné de ses prises de sons et de son humour, il présentera son livre et son travail.Tout public
English :
As part of the Petites causeries and Printemps des Poètes program in Metz’s media libraries, the librarians invite Maxime Lemoing to talk about his book L’oreille vagabonde, published by La Paulette. Accompanied by his sound recordings and humor, he will present his book and his work.
