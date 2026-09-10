Causerie cougourdonnesque, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

Informations pratiques

Causerie cougourdonnesque Dimanche 20 septembre, 16h00 Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne

Gratuit en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir un moment musical aussi ludique qu’érudit, où se mêlent musique, traditions, botanique, agriculture, médecine populaire, ethnologie et linguistique.

Jérôme Désigaud, luthier cougourdonnier, retrace l’histoire et les multiples usages du cougourdon, de la lutherie à l’agriculture, jusqu’à ses dimensions symboliques et culturelles. Au fil de la rencontre, il propose un concert improvisé ponctué de démonstrations, offrant une parenthèse musicale originale et conviviale.

À partir de 8 ans. Accessible aux personnes non et malvoyantes ainsi qu’aux personnes en situation de handicap mental, cognitif ou psychique.

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.

Un moment musical, carnavalesque, ludique, falabrac et érudit mais aussi agricole, botanique, médicinal, ethnologique et linguistique.

©Grand Roméo