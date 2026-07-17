« On a failli t’appeler Marthe » Sara Charrier, Théâtre Jules Julien, Toulouse
samedi 29 août 2026 · Théâtre Jules Julien · Toulouse
Informations pratiques
« On a failli t’appeler Marthe » Sara Charrier Samedi 29 août, 20h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Tarif unique : 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T21:40:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T21:40:00+02:00
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/
Spectacle | 1 heure 10 | Dès 14 ans | Lieu : Théâtre Jules Julien
Sara Charrier est une comédienne urbaine d’une trentaine d’années. Elle a grandi en Vendée, à l’intérieur des terres, là où il y a plus de vaches et de zones industrielles désolées que d’habitants. Elle est issue d’une famille de paysans catholiques de gauche. Elle est la dernière d’une grande famille de six enfants. À 15 ans, elle tombe amoureuse d’Alizée, la chanteuse du télécrochet Graine de Star, alors elle prie le seigneur de ne pas devenir lesbienne mais ça ne marche pas. À 18 ans, elle quitte le clan familial pour s’installer en ville et y côtoyer le milieu de la culture.
Sara Charrier nous invite dans sa traversée, par le principe de l’imitation et de la transformation, on y voit une galerie de personnages hauts en couleur, inspirés de sa famille et de ses rencontres marquantes. Ce sont toutes ces présences qui nous habitent, qui nous constituent, qui nous collent au corps, qu’elle convoque au plateau.
DISTRIBUTION :
Texte, mise en scène et jeu : Sara Charrier
Direction d’actrice et co-mise en scène : Mélanie Vayssettes
Dramaturgie : Marie Van-Acker
Regard extérieur : Florian Pantallarisch
Scénographie et costumes : Elsa Séguier-Faucher
Lumière : Marie Baldy
Son : Lucas Lartaud
Régie lumière : Marie Baldy
Administration : Anne Vion – Playtime
Production, diffusion : Camille Graouilhet – Playtime
MENTIONS OBLIGATOIRES :
Production déléguée : Playtime
Coproduction : Théâtre Sorano, La Cave Poésie, MJC de Rodez – Théâtre des 2 Points, Cie Après-Demain, Ville de Martres-Tolosane, Théâtre Jules Julien, Eté de Vaour
Soutien : TU Nantes, l’Astrolabe Grand Figeac, Théâtre de la Digue, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Mairie de Toulouse
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales
© Elsa Séguier-Faucher
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