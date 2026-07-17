Informations pratiques

« On a failli t’appeler Marthe » Sara Charrier Samedi 29 août, 20h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T21:40:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T21:40:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle | 1 heure 10 | Dès 14 ans | Lieu : Théâtre Jules Julien

Sara Charrier est une comédienne urbaine d’une trentaine d’années. Elle a grandi en Vendée, à l’intérieur des terres, là où il y a plus de vaches et de zones industrielles désolées que d’habitants. Elle est issue d’une famille de paysans catholiques de gauche. Elle est la dernière d’une grande famille de six enfants. À 15 ans, elle tombe amoureuse d’Alizée, la chanteuse du télécrochet Graine de Star, alors elle prie le seigneur de ne pas devenir lesbienne mais ça ne marche pas. À 18 ans, elle quitte le clan familial pour s’installer en ville et y côtoyer le milieu de la culture.

Sara Charrier nous invite dans sa traversée, par le principe de l’imitation et de la transformation, on y voit une galerie de personnages hauts en couleur, inspirés de sa famille et de ses rencontres marquantes. Ce sont toutes ces présences qui nous habitent, qui nous constituent, qui nous collent au corps, qu’elle convoque au plateau.

DISTRIBUTION :

Texte, mise en scène et jeu : Sara Charrier

Direction d’actrice et co-mise en scène : Mélanie Vayssettes

Dramaturgie : Marie Van-Acker

Regard extérieur : Florian Pantallarisch

Scénographie et costumes : Elsa Séguier-Faucher

Lumière : Marie Baldy

Son : Lucas Lartaud

Régie lumière : Marie Baldy

Administration : Anne Vion – Playtime

Production, diffusion : Camille Graouilhet – Playtime

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Production déléguée : Playtime

Coproduction : Théâtre Sorano, La Cave Poésie, MJC de Rodez – Théâtre des 2 Points, Cie Après-Demain, Ville de Martres-Tolosane, Théâtre Jules Julien, Eté de Vaour

Soutien : TU Nantes, l’Astrolabe Grand Figeac, Théâtre de la Digue, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Mairie de Toulouse

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Elsa Séguier-Faucher