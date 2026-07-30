BALADE EN KAYAK CANOË KAYAK TOULOUSAIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BALADE EN KAYAK

CANOË KAYAK TOULOUSAIN 16 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir le patrimoine naturel et culturel entre Lacroix-Falgarde et les portes de Toulouse (zone de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège).

Partez à la découverte de l’écosystème de la réserve naturelle, un havre de paix riche en biodiversité.

Encadrée par notre moniteur et commentée par un Eco-garde, cette descente nature vous réservera plein de surprises dans des paysages préservés à deux pas de Toulouse.

Infos utiles

– Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. Ils doivent savoir nager 25 mètres et s’immerger (certificat de natation ou attestation sur l’honneur des parents).

– Matériel personnel à amener chaussures fermées obligatoires (type vieilles basket), maillot de bain, short ou survêtement, tee-shirt, coupe-vent, casquette, crème solaire, attache-lunettes, serviettes et affaires de rechange, sac poubelle pour le transport des affaires mouillées.

– Le programme pourra être modifié en fonction des conditions météo et de niveau d’eau. 28 .

CANOË KAYAK TOULOUSAIN 16 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 24 01 32 23 contact@cktoulousain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the natural and cultural heritage between Lacroix-Falgarde and the outskirts of Toulouse (in the Confluence Garonne-Ariège Regional Nature Reserve).

L’événement BALADE EN KAYAK Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE