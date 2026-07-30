BALADE EN KAYAK CANOË KAYAK TOULOUSAIN Toulouse
samedi 15 août 2026 · CANOË KAYAK TOULOUSAIN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BALADE EN KAYAK
CANOË KAYAK TOULOUSAIN 16 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir le patrimoine naturel et culturel entre Lacroix-Falgarde et les portes de Toulouse (zone de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège).
Partez à la découverte de l’écosystème de la réserve naturelle, un havre de paix riche en biodiversité.
Encadrée par notre moniteur et commentée par un Eco-garde, cette descente nature vous réservera plein de surprises dans des paysages préservés à deux pas de Toulouse.
Infos utiles
– Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. Ils doivent savoir nager 25 mètres et s’immerger (certificat de natation ou attestation sur l’honneur des parents).
– Matériel personnel à amener chaussures fermées obligatoires (type vieilles basket), maillot de bain, short ou survêtement, tee-shirt, coupe-vent, casquette, crème solaire, attache-lunettes, serviettes et affaires de rechange, sac poubelle pour le transport des affaires mouillées.
– Le programme pourra être modifié en fonction des conditions météo et de niveau d’eau. 28 .
CANOË KAYAK TOULOUSAIN 16 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 24 01 32 23 contact@cktoulousain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the natural and cultural heritage between Lacroix-Falgarde and the outskirts of Toulouse (in the Confluence Garonne-Ariège Regional Nature Reserve).
L’événement BALADE EN KAYAK Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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