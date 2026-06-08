KUZCO, LEMPEREUR MÉGALO CINE SOUS LES ETOILES Impasse Abbé Salvat Toulouse

Toulouse

KUZCO, LEMPEREUR MÉGALO CINE SOUS LES ETOILES

Impasse Abbé Salvat BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS DE LA REYNERIE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:45:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Projection organisée par le centre culturel Reynerie, dans le cadre d’un été au bord du lac.

À la tête d’un royaume mythique se trouve Kuzco, un jeune empereur aussi capricieux que méprisant. Secondé par la perfide Yzma qui rêve de lui ravir le trône, il projette de bâtir une somptueuse résidence d’été sur une des plus jolies collines de l’empire.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

Impasse Abbé Salvat BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS DE LA REYNERIE Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Reynerie cultural center, as part of Un été au bord du lac .

L’événement KUZCO, LEMPEREUR MÉGALO CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE