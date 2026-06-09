Causerie en breton Coray
Causerie en breton Coray jeudi 11 juin 2026.
Coray
Causerie en breton
Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Causerie en breton le jeudi 11 juin de 17h00 à 19h00
Entrée gratuite
> Bibliothèque de Coray Pors Clos .
Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Causerie en breton Coray a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Coray (Finistère)
- Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray 9 juin 2026
- Heure du conte Coray 17 juin 2026
- Les foulées de Coray Coray 20 juin 2026
- Exposition Coray 23 juin 2026
- Bébé lecteurs Coray 25 juin 2026