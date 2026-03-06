Causerie en breton Bigoudenmakers Pont-l’Abbé

Causerie en breton

Bigoudenmakers 24 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez discuter en breton !

Kaozeadenn e brezhoneg, ostaleri ar Bigouden Makers, Pont-‘n-Abad

D’ar sadorn 7 a viz C’hwevrer, etre 10 eur 30 ha 12 eur .

Bigoudenmakers 24 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 66 22 29

