Causerie Immersion dans l’univers de George Sand Saint-Florent-sur-Cher
Causerie Immersion dans l’univers de George Sand Saint-Florent-sur-Cher mercredi 10 juin 2026.
Causerie Immersion dans l’univers de George Sand
19 rue François Pavillard Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
#CD18 Causerie Immersion dans l’univers de George Sand
Promenade dans l’oeuvre de George Sand Mickaël Ragot 0 .
19 rue François Pavillard Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 26 83 mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 Talk: Immersion in the world of George Sand
L’événement Causerie Immersion dans l’univers de George Sand Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY