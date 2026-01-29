Lecture théâtralisée et musicale  d’habiles ouvriers Saint-Florent-sur-Cher

Lecture théâtralisée et musicale d’habiles ouvriers

19 Rue François Pavillard Saint-Florent-sur-Cher Cher

Début : 2026-06-03 18:00:00

Une lecture théâtralisée et musicale intitulée D’habiles ouvriers, adaptée du roman Le Compagnon du Tour de France de George Sand par Georges Buisson, est proposée par la Médiathèque de Saint‑Florent‑sur‑Cher en partenariat avec Femmes Solidaires et Paroles Publiques. Elle est interprétée par M. Braun, J‑F. Chabenat, Y. Bourdon et J‑P. Gallien, avec une création musicale de Roby Rousselot .

19 Rue François Pavillard Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com

English :

The Saint-Florent-sur-Cher multimedia library, in partnership with Femmes Solidaires and Paroles Publiques, presents D?habiles ouvriers, a staged and musical reading adapted by Georges Buisson from George Sand,

