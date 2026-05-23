Saint-Florent-sur-Cher

Exposition George Sand 150 ans de modernité à la Médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher

19 Rue François Pavillard Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-02

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez une exposition consacrée à George Sand, figure majeure de la littérature française, à travers un parcours illustré à la médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher.

À l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de George Sand, la médiathèque municipale Robert-Desnos de Saint-Florent-sur-Cher accueille une exposition itinérante proposée par le musée George Sand et de la Vallée noire. Composée de 12 panneaux illustrés, cette exposition invite le public à découvrir les multiples facettes de cette grande figure littéraire du XIXe siècle romancière, artiste, voyageuse et femme engagée. Le parcours retrace les grandes étapes de sa vie, son processus d’écriture, ses voyages ainsi que ses engagements féministes et républicains, tout en mettant en lumière son œuvre, notamment le roman Les Maîtres sonneurs. .

19 Rue François Pavillard Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 26 83 contact@villesaintflorentsurcher.fr

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English :

Discover an exhibition dedicated to George Sand, a major figure in French literature, through an illustrated tour of the Saint-Florent-sur-Cher media library.

L’événement Exposition George Sand 150 ans de modernité à la Médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BOURGES