Causerie  La Vie Rurale en Chalosse au XVème siècle  Thermes de Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains

Maurice et Pascal Gassie vous feront découvrir la vie au XV° siècle, c’est-à-dire à l’époque de La Hire, le Valet de Cœur de nos jeux de cartes.

Maurice et Pascal Gassie vous feront découvrir la vie au XV° siècle, c’est-à-dire à l’époque de La Hire, le Valet de Cœur de nos jeux de cartes. Grâce au déchiffrage de parchemins chalossais d’époque, on aperçoit une société rurale structurée en castes la noblesse rurale, les tenanciers féodaux, les artisans, les paysans, et des comportements qui ont perduré jusqu’à l’époque moderne.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

English :

Maurice and Pascal Gassie will introduce you to life in the 15th century, the time of La Hire, the Valet de C?ur of our card games.

Reservations required at Terres de Chalosse tourist office

