Causerie Le Front d’Orient  Thermes de Préchacq-les-Bains Préchacq-les-Bains

Jean-Pierre vous présentera une partie trop méconnue de la Guerre 14-18. En effet, dans les Balkans, nos poilus se sont battus dans les mêmes conditions que celles rencontrées dans la Somme , dans l’Aisne ou à Verdun. Ce fut l’occasion de la dernière épopée de la Cavalerie Française.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

Thermes de Préchacq-les-Bains Salon de l’établissement thermal Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

English : Causerie Le Front d’Orient

Jean-Pierre will introduce you to a little-known part of the 14-18 war. In the Balkans, our poilus fought in the same conditions as those encountered on the Somme, in the Aisne and at Verdun. It was the last epic of the French Cavalry.

