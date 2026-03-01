Cavalcade des enfants Mutzig
Cavalcade des enfants Mutzig mercredi 11 mars 2026.
Cavalcade des enfants
cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-03-11 14:14:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
L’association du Foyer de Mutzig vous invite à sa traditionnelle Cavalcade des enfants .
Rendez-vous le mercredi 11 mars, à 14 h 14, au Foyer de Mutzig pour parcourir la ville, habillé de votre plus beau costume.
Au programme défilé dans les rues suivi d’un goûter au Foyer. .
cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est
L’événement Cavalcade des enfants Mutzig a été mis à jour le 2026-02-27 par Ville de Mutzig