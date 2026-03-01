Cavalcade des enfants Mutzig

Cavalcade des enfants

cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-11 14:14:00

L’association du Foyer de Mutzig vous invite à sa traditionnelle Cavalcade des enfants .

Rendez-vous le mercredi 11 mars, à 14 h 14, au Foyer de Mutzig pour parcourir la ville, habillé de votre plus beau costume.

Au programme défilé dans les rues suivi d’un goûter au Foyer. .

