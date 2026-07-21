Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Cavalcade en Cocazie Musique par Frédéric Jouhannet alias RedeR Nouhaj

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:30:00

fin : 2026-10-21 16:10:00

Date(s) :

2026-10-21

On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj… Du Caucase où il fut plongé un temps certain, il garde le mélange des cultures et la mélodie brute.

Des plaines bulgares traversées par les transhumances, il a retenu les folles rythmiques et les costumes à poils longs ; de son enfance, il conserve la joie des objets sonores improbables.

Virtuose et libre, ce personnage singulier vous entraînera dans un voyage aussi ébouriffant que poétique peuplé de violons, masques grelots, cheval-rouet et autres trouvailles sonores, entre fête populaire et transe musicale.

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Spectacle Jeune public dès 6 ans

Durée 50 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

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English : Cavalcade en Cocazie Musique par Frédéric Jouhannet alias RedeR Nouhaj

L’événement Cavalcade en Cocazie Musique par Frédéric Jouhannet alias RedeR Nouhaj Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité