Cavalcade en Cocazie Rue du Stade Néant-sur-Yvel

Cavalcade en Cocazie Rue du Stade Néant-sur-Yvel samedi 30 mai 2026.

Cavalcade en Cocazie

Rue du Stade Centre d’animations culturelles Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj…

Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé. Du Caucase où il fût plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son enfance, la joie des objets sonores improbables.

Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles…

A 20h30 .

Rue du Stade Centre d’animations culturelles Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cavalcade en Cocazie Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2025-09-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande