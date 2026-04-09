Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Néant-sur-Yvel samedi 27 juin 2026.
Néant-sur-Yvel
Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins
Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le temps d’une heure voyagez dans le monde des moulins et des meuniers…
Le moulin de Tremel ouvre à la visite à l’occasion des journées du Patrimoine de Pays et des moulins.
Participation libre. De 13h30 à 18h. .
Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90
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English :
L’événement Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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