Néant-sur-Yvel

Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins

Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le temps d’une heure voyagez dans le monde des moulins et des meuniers…

Le moulin de Tremel ouvre à la visite à l’occasion des journées du Patrimoine de Pays et des moulins.

Participation libre. De 13h30 à 18h. .

Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90

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English :

L’événement Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande