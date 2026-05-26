Fête de l’été marché médiéval et spectacles Néant-sur-Yvel
Fête de l’été marché médiéval et spectacles Néant-sur-Yvel lundi 22 juin 2026.
Néant-sur-Yvel
Fête de l’été marché médiéval et spectacles
Butte Saint Michel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Voilà un événement exceptionnel pour célébrer l’été sur la Butte Saint Michel à côté des Nouveaux chevaliers de la Table Ronde !
Au programme, de 10h à 19h marché médiéval, exposition d’artistes, exposition de véhicules anciens, démonstrations et ateliers, jeux en bois, spectacles pour tous (dont une représentation du spectacle Viviane et Merlin par la compagnie Nemeton Fabula à 14h).
Des balades en calèche sont aussi proposées de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Buvette et restauration sur place. .
Butte Saint Michel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 04 26
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English :
L’événement Fête de l’été marché médiéval et spectacles Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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