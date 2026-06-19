Cavalier d’extérieur Les Chevaux du Coat Plourivo

Plourivo

Cavalier d’extérieur

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Être à l’aise au trot en extérieur Le stage se déroule sur une journée entière. Balade le matin pour aller à la carrière de Plourivo (dans le bourg). Puis tir à l’arc à pied. Pique-nique le midi autour des chevaux. Tir à l’arc à cheval l’après-midi puis balade pour revenir aux chevaux du Coat. À partir de 10 ans. .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

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English :

L’événement Cavalier d’extérieur Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol