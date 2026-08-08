Cave Robert & Marcel Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Informations pratiques

Bellevigne-les-Châteaux

Cave Robert & Marcel

Saint-Cyr-en-Bourg Route de la Perrière Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites historiques du site de la Perrière : remontez le temps dans un site en service de l’antiquité jusqu’à la seconde Guerre Mondiale. La visite se termine par une dégustation en cave.

Visites guidées le dimanche.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30.

Visite guidée à partir de 15h30 et à partir de 17h. .

Saint-Cyr-en-Bourg Route de la Perrière Bellevigne-les-Châteaux 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 06 18 cellier@robertetmarcel.com

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English :

Historical tours of the La Perrière site: step back in time on a site in service from antiquity to the Second World War. The tour ends with a tasting in the cellar.

L’événement Cave Robert & Marcel Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME