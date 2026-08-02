Manoir de la Bouchardière Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Informations pratiques

Bellevigne-les-Châteaux

Manoir de la Bouchardière

Saint-Cyr-en-Bourg 14 D162 Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Vestiges d’une maison forte ayant appartenu aux seigneurs de Brézé du 14ème au 17ème siècle.

Elle eut une vocation défensive avant de tomber en ruine et d’être vendue en 1609. L’édifice est inscrit aux Monuments Historiques en 2005.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Saint-Cyr-en-Bourg 14 D162 Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 61 64 accueil.stcyr@bellevigne-les-chateaux.fr

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English :

Remains of a fortified house belonging to the Lords of Brézé from the 14th to 17th centuries.

L’événement Manoir de la Bouchardière Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME