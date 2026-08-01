Randonnée biodynamique Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Informations pratiques

Bellevigne-les-Châteaux

Randonnée biodynamique

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Une randonnée biodynamique au cœur du vignoble suivie d’une dégustation des différentes cuvées du domaine vous est proposée.

Laissez-vous guider au cœur du vignoble, à la découverte de la biodynamie. Initiez-vous à la philosophie de cette manière de cultiver, observez les différentes actions mises en place par le domaine pour recréer des équilibres favorables aux vignes et dégustez les vins représentatifs de leur terroirs.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 8 août 2026 de 9h à 11h. .

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to join us for a biodynamic walk through the heart of the vineyard, followed by a tasting of the estate’s various wines.

L’événement Randonnée biodynamique Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME