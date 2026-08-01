Randonnée biodynamique Chacé Bellevigne-les-Châteaux
samedi 8 août 2026 · Chacé · Bellevigne-les-Châteaux
Informations pratiques
Bellevigne-les-Châteaux
Randonnée biodynamique
Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 11:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Une randonnée biodynamique au cœur du vignoble suivie d’une dégustation des différentes cuvées du domaine vous est proposée.
Laissez-vous guider au cœur du vignoble, à la découverte de la biodynamie. Initiez-vous à la philosophie de cette manière de cultiver, observez les différentes actions mises en place par le domaine pour recréer des équilibres favorables aux vignes et dégustez les vins représentatifs de leur terroirs.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 8 août 2026 de 9h à 11h. .
Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr
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English :
We invite you to join us for a biodynamic walk through the heart of the vineyard, followed by a tasting of the estate’s various wines.
L’événement Randonnée biodynamique Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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