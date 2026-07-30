Église Saint-Vincent de Brézé Brézé Bellevigne-les-Châteaux

Informations pratiques

Bellevigne-les-Châteaux

Église Saint-Vincent de Brézé

Brézé 5 place de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Commandée par le marquis de Dreux-Brézé à la fin du 19e siècle à l’architecte Jean Hardion, pour remplacer une ancienne chapelle dédiée à la Vierge, l’église Saint-Vincent fut consacrée en 1904. Visite libre avec support en français, anglais et espagnol.

La particularité de l’église réside en son clocher polygonal recouvert d’un toit en pierre et son porche dans l’œuvre percé de trois baies en arc brisé qui protègent les tympans sculptés. Elle est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Son ouverture est rendue possible grâce à la mobilisation de brézéens bénévoles.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. .

Brézé 5 place de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 62 07 accueil.breze@bellevigne-les-chateaux.fr

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English :

Commissioned by the Marquis de Dreux-Brézé at the end of the 19th century from architect Jean Hardion to replace an earlier chapel dedicated to the Virgin Mary, Saint-Vincent church was consecrated in 1904. Self-guided tour in French, English and Spanish.

L’événement Église Saint-Vincent de Brézé Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME