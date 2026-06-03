Caves et moulins en musique Rue de la Glacière Poligny
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la Glacière · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Caves et moulins en musique
Rue de la Glacière Glacière Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez visité les caves et moulins en musique ! À chaque arrêt, une prestation musicale sera effectuer rendant cette balade encore plus ludique et agréable. Il y aura des clarinettes, cuivres, flûtes… Découvrez également le patrimoine viticole et artisanale lors de cette visite tournant autour du vin et de l’eau.
Places limitées.
Organisateur La Montaine .
Rue de la Glacière Glacière Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com
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English : Caves et moulins en musique
L’événement Caves et moulins en musique Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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