Caves et moulins en musique Rue de la Glacière Poligny

Informations pratiques

Poligny

Caves et moulins en musique

Rue de la Glacière Glacière Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez visité les caves et moulins en musique ! À chaque arrêt, une prestation musicale sera effectuer rendant cette balade encore plus ludique et agréable. Il y aura des clarinettes, cuivres, flûtes… Découvrez également le patrimoine viticole et artisanale lors de cette visite tournant autour du vin et de l’eau.

Places limitées.

Organisateur La Montaine .

Rue de la Glacière Glacière Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com

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English : Caves et moulins en musique

L’événement Caves et moulins en musique Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA