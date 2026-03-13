Caves Ouvertes Marché de Printemps Chançay
Caves Ouvertes Marché de Printemps Chançay samedi 23 mai 2026.
Caves Ouvertes Marché de Printemps
Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Caves Ouvertes et marché de printemps au Château de Valmer.
Visite guidée des caves et des chais avec Jean de Saint Venant, marché de printemps, restauration sur place, dégustation des vins du Château, accès libre aux jardins, à la chapelle et au parc historique… Ne manquez pas cet évènement incontournable de notre domaine viticole ! Restauration sur place. .
Château de Valmer Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open Cellars Spring Market
Caves Ouvertes Spring Market and open gardens for NEURODON in the gardens of Valmer.
L’événement Caves Ouvertes Marché de Printemps Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire