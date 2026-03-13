Caves Ouvertes Marché de Printemps

Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Caves Ouvertes et marché de printemps au Château de Valmer.

Visite guidée des caves et des chais avec Jean de Saint Venant, marché de printemps, restauration sur place, dégustation des vins du Château, accès libre aux jardins, à la chapelle et au parc historique… Ne manquez pas cet évènement incontournable de notre domaine viticole ! Restauration sur place. .

Château de Valmer Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com

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English : Open Cellars Spring Market

Caves Ouvertes Spring Market and open gardens for NEURODON in the gardens of Valmer.

L’événement Caves Ouvertes Marché de Printemps Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire