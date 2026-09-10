Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit / Rencontre avec Stefanie Neubert, Le Cratère, Toulouse

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Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit / Rencontre avec Stefanie Neubert Vendredi 18 septembre, 18h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit / de Rosa von Praunheim / 1h07 / Allemagne / Avec Berryt Bohlen, Bernd Feuerhelm, Ernst Kuchling, Norbert Losch, Steven Adamczewski, Dietmar Kracht, Manfred Salzgeber

Rencontre avec Stefanie Neubert

Vendredi 18 septembre, 18h30 au Cratère

Synopsis : Le jeune Daniel, fraîchement débarqué à Berlin, découvre les diverses scènes gays de la capitale. Cinq ans après la décriminalisation de l’homosexualité en Allemagne, Rosa von Praunheim adresse ce brûlot cinglant à sa propre communauté dont il déplore la complaisance et le manque d’engagement politique.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/ce-n-est-pas-l-homosexuel-qui-est-pervers-mais-la-societe-dans-laquelle-il-vit »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRGR21A#showsession?id=emsx001100018879&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Ce n’est pas l’homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit — Vendredi 18 septembre, 18h30 au Cratère Cinema Toulouse