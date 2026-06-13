Ce que la terre retient – Exposition de Caroline Le Méhauté Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Poétique, philosophique, scientifique et politique, la démarche de Caroline Le Méhauté s’intéresse aux différentes interactions entre l’homme et son environnement. De nombreuses œuvres de l’artiste portent le titre de « Négociations » qui évoquent autant les tractations perpétuelles et universelles de l’Homme avec la nature que le dialogue plus personnel de la sculptrice avec la matière. Les éléments naturels tels que la tourbe, la fibre de noix de coco, les pierres, le liège, l’argile, la cire d’abeille ou le mycélium composent ses oeuvres.Au gré de ses résidences de recherche et de création, ou au plus près de son lieu de vie, l’artiste s’intéresse aux sols, à ce qui les compose, à leur histoire et à leur avenir. Pour cette exposition, Caroline Le Méhauté met en regard un certain nombre d’oeuvres inédites, liées à Nantes, réalisées à partir de différentes terres de tourbières, maraîchères et forestières, avec des oeuvres antérieures issues de contextes de recherche et d’expérimentation menés autour des sols. Si l’artiste valorise la richesse des sols dans l’exposition, elle évoque également ce qui les menace, à l’image de l’oeuvre « Négociation 95 – Décoloniser les imaginaires » (2018), réalisée à partir de matériaux trouvés dans une déchetterie sauvage en Normandie. « Parmi des rejets variés, une huile de vidange épaisse se trouvait aux pieds d’un monticule de terre. La forme que prend l’oeuvre évoque une baignoire, une mangeoire, un abreuvoir tout autant qu’un sarcophage. La terre qui contient l’huile se craquelle. Prête à céder, elle a soif. Cette sculpture renvoie aux enjeux contemporains liés à la terre et à l’eau : l’appauvrissement de l’une et le manque de l’autre.» Exposition du 4 juillet au 6 septembre 2026 :tous les jours de 10h à 19h + Visites flash 7j/7 à 11h30 – durée : 20-30 minutes, gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/



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