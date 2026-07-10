Ce que les plantes nous disent du sol Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Apprenez à reconnaître les plantes bio-indicatrices et découvrez ce qu’elles révèlent sur l’équilibre des sols. Une exploration pédagogique pour comprendre les interactions fascinantes entre plantes, sol et biodiversité. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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