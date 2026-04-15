Cécile Lacharme : Dérives – Release Party, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Cécile Lacharme : Dérives – Release Party Mardi 26 mai, 21h00 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

11 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T21:00:00+02:00 – 2026-05-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T21:00:00+02:00 – 2026-05-26T22:30:00+02:00

Pannonica reçoit Cécile Lacharme

Violoncelliste éclectique, Cécile Lacharme a d’abord été l’instrumentiste de nombreux artistes. Avec son premier album solo, « Dérives », elle présente un véritable périple orchestral au coeur des dérapages de nos actualités.

Seule sur scène, elle déploie un univers sonore envoûtant, où le néo-classique rencontre des textures contemporaines. Grâce à la multidiffusion du son, elle exploite la richesse du violoncelle et des effets sonores pour créer des paysages évocateurs, propices à la contemplation et au voyage intérieur, entre Asie et Orient, entre âge classique et moderne.

> Cécile Lacharme : violoncelle, effets / Bastien Raute : sonorisation, effets

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

dans la salle Paul Fort

Soirée produite par LMP Musique et Miralma Productions

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Pannonica reçoit pannonica

Cécile Lacharme © Romain Charrier