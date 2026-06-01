Célébration de la Journée mondiale de l’environnement 2026 à Genève, Autre lieu, Genève

Célébration de la Journée mondiale de l’environnement 2026 à Genève Vendredi 5 juin, 09h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

La Journée mondiale de l’environnement 2026 mobilisera le monde entier autour de l’urgence de l’action climatique. Face à la hausse des températures, à l’effondrement des écosystèmes et aux phénomènes météorologiques extrêmes perturbateurs, l’humanité se trouve à un tournant décisif. Mais nous ne sommes pas impuissants.

La campagne de cette année – « Now For Climate » – souligne que l’action climatique ne se limite pas à la réduction des émissions de carbone : il s’agit de repenser les systèmes qui alimentent nos économies et de rétablir notre relation avec le climat. Ce faisant, nous pouvons garantir un avenir plus sûr, plus sain et plus juste pour tous.

Dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale de l’environnement 2026 organisée en Azerbaïdjan et en amont de l’édition 2026 de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre 2026, la célébration traditionnelle à la Maison internationale de l’environnement II, le vendredi 5 juin 2026 au matin, comprendra plusieurs moments clés qui mettront en avant les efforts collectifs multilatéraux de Genève pour faire avancer l’action climatique :

Petit-déjeuner de la Journée mondiale de l’environnement

Forum de Genève sur la Journée mondiale de l’environnement présentant la manière dont la Genève internationale fait avancer l’action climatique

Dialogue de la Journée mondiale de l’environnement visant à créer une dynamique en vue de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2026 et d’autres étapes clés

Cet événement se déroulera en anglais.

Pour plus d’informations : https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/world-environment-day-celebration-2026/

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/world-environment-day-celebration-2026/ »}]

La célébration de la Journée mondiale de l’environnement 2026, le 5 juin, mettra en lumière la manière dont la Genève internationale s’engage collectivement en faveur de la lutte pour le climat.

Geneva Environment Network