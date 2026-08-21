Célébrons le patrimoine culinaire, Domaine du Rayol, Rayol-Canadel-sur-Mer

Informations pratiques

Célébrons le patrimoine culinaire Samedi 19 septembre, 16h30 Domaine du Rayol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

RDV à l’accueil du Domaine du Rayol!

Pour célébrer le finissage du Paysage de Gloria, les jardins du Domaine du Rayol s’animeront d’une parade joyeuse et foisonnante, portée par la musique de Basile Théoleyre. Quinze paradeurs costumés (musicien, adultes et enfants) feront surgir une procession de déesses multiples, célébrant la fertilité, les saisons et la joie. Entre déambulation et rituel festif, cette traversée du Jardin des Méditerranées invitera petits et grands à partager un moment de liesse collective. La fête se prolongera autour d’une dégustation d’un gâteau de saison aux saveurs du jardin.

Domaine du Rayol Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer, France Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Le Rayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33498044400 http://www.domainedurayol.org En 1909, l’explorateur et banquier Alfred-Théodore Courmes (1859-1934) achète les terrains dont il fera le domaine du Rayol. En 1910, il commande une première villa, réalisée dans le goût éclectique par l’architecte Guillaume Tronchet. De 1925 à 1927, à la demande de Madame Courmes, une deuxième villa, dit le Rayolet, est construite par Tronchet dans le style néo-provençal. En 1939, le domaine est acheté par l’avionneur Henry Potez qui fait aussitôt entreprendre des travaux par son architecte Raoul Minjoz. La première villa de 1910 est modifiée, tandis que la villa du Rayolet est agrandie et réaménagée intérieurement dans le style Art déco. Après la guerre, vers 1950, Potez fait construire par Minjoz le pavillon du Pêcheur, en bordure de la plage. En 1989 le domaine, est acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. La villa de 1925 est construite en béton armé, associant des éléments régionalistes et modernistes avec un décor Art déco. Sur la route littorale entre Le Lavandou et Saint-Tropez. 2 parkings gratuits : avenue Jacques Chirac et avenue Courmes. Bus : Ligne 878 Toulon / Hyères (centre ou aéroport) / Le Lavandou / St-Tropez. Arrêt devant l’Office de Tourisme du Rayol puis cheminement piéton jusqu’au Jardin (15 minutes environ).

Pour célébrer le finissage du Paysage de Gloria, les jardins du Domaine du Rayol s’animeront d’une parade joyeuse et foisonnante, portée par la musique de Basile Théoleyre. Quinze paradeurs costumés…

©