AGENDA · Candé
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Candé, Super U Candé, Candé
samedi 3 octobre 2026 · Super U Candé · Candé
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Candé Samedi 3 octobre, 09h00 Super U Candé Maine-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Super U Candé Porte de Normandie 49440 Candé Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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© Système U
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