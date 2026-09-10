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Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Candé, Super U Candé, Candé

samedi 3 octobre 2026 · Super U Candé · Candé

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Candé, Super U Candé, Candé

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Super U Candé
Adresse
Porte de Normandie 49440 Candé
Ville
49440 Candé
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Candé Samedi 3 octobre, 09h00 Super U Candé Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Super U Candé Porte de Normandie 49440 Candé Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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