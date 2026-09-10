Open Billard Candé Salle Beaulieu Candé

Informations pratiques

Candé

Open Billard Candé

Salle Beaulieu 1 route d’Ingrandes Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Open de billard organsié du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2026 à Candé

Trois jours de compétition, plusieurs épreuves et une ambiance conviviale, ouvertes à tous les passionnés de billard. .

Salle Beaulieu 1 route d’Ingrandes Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 89 27 92 90

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English :

Billiards Open, organized from Friday, October 9, through Sunday, October 11, 2026, in Candé

L’événement Open Billard Candé Candé a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Anjou bleu