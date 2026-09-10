Open Billard Candé Salle Beaulieu Candé
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Beaulieu · Candé
Informations pratiques
Candé
Open Billard Candé
Salle Beaulieu 1 route d’Ingrandes Candé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Open de billard organsié du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2026 à Candé
Trois jours de compétition, plusieurs épreuves et une ambiance conviviale, ouvertes à tous les passionnés de billard. .
Salle Beaulieu 1 route d’Ingrandes Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 89 27 92 90
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English :
Billiards Open, organized from Friday, October 9, through Sunday, October 11, 2026, in Candé
L’événement Open Billard Candé Candé a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Anjou bleu
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