Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Mirepoix, Super U Mirepoix, Mirepoix

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Mirepoix Samedi 10 octobre, 09h00 Super U Mirepoix Ariège

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Super U Mirepoix Avenue Charles de Gaulle 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège Occitanie

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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