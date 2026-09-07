AGENDA · Mirepoix
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Mirepoix, Super U Mirepoix, Mirepoix
samedi 10 octobre 2026 · Super U Mirepoix · Mirepoix
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Mirepoix Samedi 10 octobre, 09h00 Super U Mirepoix Ariège
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Super U Mirepoix Avenue Charles de Gaulle 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège Occitanie
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