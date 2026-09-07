Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Martainville-Épreville, U Express Martainville-Épreville, Martainville-Épreville

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Martainville-Épreville Vendredi 2 octobre, 10h00 U Express Martainville-Épreville Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

U Express Martainville-Épreville Route du Château 76116 Martainville-Épreville Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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