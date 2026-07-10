Célia Kameni Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
mercredi 2 décembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 20:00 –
Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€
La voix et la musique de Célia Kameni s’affranchissent des normes et nourrissent un univers poétique singulier. Avec Méduse, Célia Kameni (Artiste Vocale – Victoire du Jazz 2025) propose un voyage sonore unique dans lequel fusionne jazz, électro et musique expérimentale. Accompagnée par les cordes de la guitare, du violoncelle et du piano, sa voix, tour à tour puissante et délicate, captive et offre une expérience magnétique. Superbe !
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
Afficher la carte du lieu Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bouguenais (Loire-Atlantique)
- Reflets du patrimoine bouguenaisien, château du Breuil, Bouguenais 19 septembre 2026
- St Pierre de Bouguenais, une histoire de clochers, Eglise Saint-Pierre 44340 Bouguenais, Bouguenais 20 septembre 2026
- EVE88 Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 24 septembre 2026
- Le Choeur des femmes Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 1 octobre 2026
- Ça va Ça va Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 17 octobre 2026