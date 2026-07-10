Célia Kameni Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 20:00 –

Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€

La voix et la musique de Célia Kameni s’affranchissent des normes et nourrissent un univers poétique singulier. Avec Méduse, Célia Kameni (Artiste Vocale – Victoire du Jazz 2025) propose un voyage sonore unique dans lequel fusionne jazz, électro et musique expérimentale. Accompagnée par les cordes de la guitare, du violoncelle et du piano, sa voix, tour à tour puissante et délicate, captive et offre une expérience magnétique. Superbe !

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr



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