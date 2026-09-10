CÉLIBATAIRES LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

jeudi 31 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CÉLIBATAIRES

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 18:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender l’amour.

Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix… Leur célibat.

Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver Le bon . De club de rencontre en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont nous faire partager leurs expériences, leurs coup de gueules, leurs coups de coeurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines…

Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour. 36 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Two women, two singles, two ways of understanding love.

L’événement CÉLIBATAIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE