CÉLIBATAIRES LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 31 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CÉLIBATAIRES
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 18:30:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Deux femmes, deux célibataires, deux façons d’appréhender l’amour.
Célia et Valentine sont amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix… Leur célibat.
Suivez les pérégrinations de ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver Le bon . De club de rencontre en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont nous faire partager leurs expériences, leurs coup de gueules, leurs coups de coeurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines…
Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d’amour… Avec des angles distincts, des points de vues différents abordés parfois de manière grave, parfois de manière légère mais toujours avec humour. 36 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two women, two singles, two ways of understanding love.
L’événement CÉLIBATAIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026