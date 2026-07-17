Celtic Legends – 25th Anniversary Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Informations pratiques

Celtic Legends – 25th Anniversary Tour Samedi 20 février 2027, 15h00, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

À partir de 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-20T15:00:00+01:00 – 2027-02-20T17:00:00+01:00

Fin : 2027-02-20T20:00:00+01:00 – 2027-02-20T22:00:00+01:00

Celtic Legends entraînera les spectateurs au cœur d’un voyage musical et scénique de deux heures au cours duquel les danseuses et danseurs, vêtus de costumes somptueux aux mille couleurs, proposeront ces incontournables danses irlandaises minutieusement chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe présente depuis la toute première heure.

Ce moment suspendu hors du temps est une ode à la culture celtique, le public sera transporté par les rythmes endiablés de « Tap Dance », sublimés par les sonorités irlandaises interprétées par cinq musicienne et musiciens sur leurs instruments traditionnels !

Depuis de nombreuses années, le talentueux directeur musical, Sean Mc Carthy, a su insuffler une musique authentique à la fois dans sa création que dans son interprétation.

Plus qu’une simple représentation, Celtic Legends ne cesse de surprendre son public en traversant les générations depuis 25 ans et en transportant dans l’imaginaire plus de 3 millions de spectateurs dans 40 pays !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/ »}]

Pour marquer son 25e anniversaire, la mythique troupe irlandaise Celtic Legends se produira le 20 février au Zénith à 15h et à 20h.