Cendrillon de Joël Pommerat Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Cendrillon de Joël Pommerat

Du lundi 15 au mardi 16 juin 2026 à partir de 19h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.41 – 12.41 – 12.41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-15

Le Conservatoire Pierre Barbizet est un conservatoire à rayonnement régional. Il a pour mission artistique et pédagogique l’enseignement de la musique, du théâtre et de la danse (par convention avec l’ENDM) depuis l’éveil jusqu’à la professionnalisation.

A peine sortie de l’enfance, une toute jeune fille s’est tenue au chevet de sa mère gravement malade. N’ayant pas bien compris l’ultime murmure de la mourante, n’osant la faire répéter ,voilà Sandra liée à cette phrase: Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait . Comment naviguer entre les cendres du passé, le réel qui s’impose, la vie effervescente et une imagination débordante ? Voilà les questions que pose avec délicatesse et poésie Joël Pommerat dans cette réécriture du conte de Cendrillon.





Avec les élèves de parcours découverte 3 et de cycle 1 du département Théâtre du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille un établissement Campus art Méditerranée.

Enseignante Magali Jacquot Théâtre du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille un établissement Campus art Méditerranée. Enseignante Magali Jacquot







Avec les élèves de parcours découverte 3 et de cycle 1 du département. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Pierre Barbizet Conservatory is a regional conservatory. Its artistic and pedagogical mission is to teach music, theater and dance (under an agreement with ENDM) from early learning to professional training.

L’événement Cendrillon de Joël Pommerat Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille