Centenaire de la grève des Sardinières Déambulation et bal traditionnel Île-Tudy
samedi 5 septembre 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Centenaire de la grève des Sardinières Déambulation et bal traditionnel
13 rue Prinicpale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Ll y a 100 ans, les sardinières faisaient entendre leur voix et écrivaient une page majeure de l’histoire sociale bretonne. À l’occasion de ce centenaire, venez partager un programme dédié à leur mémoire.
– À partir de 17h03
La chorale les Sardines à l’île déambulera depuis la colonie berrichonne (ancienne conserverie Lecointre) vers l’école de voile (ancienne conserverie Divanach) et jusqu’à la Maison de la Pointe (ancienne conserverie Philippe et Canaud). A chaque station chansons, témoignages collectés et participation des enfants de l’école.
l’historien Serge Duigou nous régalera de quelques anecdotes sur la vie ouvrière de cette époque.
L’après-midi s’achèvera au jardin de la Pointe par une allocution du Maire, un pot de l’amitié animé par les Doigts Toniques et le vernissage de l’exposition Sardinez-vous ?
À la salle ployvalente
– Dès 20h03
Restauration et bar.
– À partir de 21h03
Bal traditionnel (entrée payante) avec les groupes La Ruée, le Trio Beuze/Bizien/Rivoal et Michèle Buirette à l’accordéon / Loïc Toularastel à l’orgue de Barbarie.
Événement organisé par l’association Mémoires d’île et d’elles, l’association Bigoudènes en lutte de Pontl’Abbé et Bag Leskon de Lesconil. .
13 rue Prinicpale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English :
L’événement Centenaire de la grève des Sardinières Déambulation et bal traditionnel Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden
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