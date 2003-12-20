Informations pratiques

Île-Tudy

Centenaire de la grève des Sardinières Déambulation et bal traditionnel

13 rue Prinicpale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Ll y a 100 ans, les sardinières faisaient entendre leur voix et écrivaient une page majeure de l’histoire sociale bretonne. À l’occasion de ce centenaire, venez partager un programme dédié à leur mémoire.

– À partir de 17h03

La chorale les Sardines à l’île déambulera depuis la colonie berrichonne (ancienne conserverie Lecointre) vers l’école de voile (ancienne conserverie Divanach) et jusqu’à la Maison de la Pointe (ancienne conserverie Philippe et Canaud). A chaque station chansons, témoignages collectés et participation des enfants de l’école.

l’historien Serge Duigou nous régalera de quelques anecdotes sur la vie ouvrière de cette époque.

L’après-midi s’achèvera au jardin de la Pointe par une allocution du Maire, un pot de l’amitié animé par les Doigts Toniques et le vernissage de l’exposition Sardinez-vous ?

À la salle ployvalente

– Dès 20h03

Restauration et bar.

– À partir de 21h03

Bal traditionnel (entrée payante) avec les groupes La Ruée, le Trio Beuze/Bizien/Rivoal et Michèle Buirette à l’accordéon / Loïc Toularastel à l’orgue de Barbarie.

Événement organisé par l’association Mémoires d’île et d’elles, l’association Bigoudènes en lutte de Pontl’Abbé et Bag Leskon de Lesconil. .

13 rue Prinicpale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English :

L’événement Centenaire de la grève des Sardinières Déambulation et bal traditionnel Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden