Fête de la Misaine Île-Tudy
Fête de la Misaine Île-Tudy samedi 1 août 2026.
Île-Tudy
Fête de la Misaine
Place de la Cale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Grande fête nautique avec sorties sur vieux gréements et animations à terre.
Restauration.
Programme complet à venir.
Événement organisé par l’association La Barbinasse. .
Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 72 22 40 30
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English :
L’événement Fête de la Misaine Île-Tudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Pays Bigouden
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