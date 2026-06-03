Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Misaine Île-Tudy

Fête de la Misaine Île-Tudy samedi 1 août 2026.

Adresse : Place de la Cale

Ville : 29980 Île-Tudy

Département : Finistère

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Île-Tudy

Fête de la Misaine

Place de la Cale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Grande fête nautique avec sorties sur vieux gréements et animations à terre.
Restauration.

Programme complet à venir.

Événement organisé par l’association La Barbinasse.   .

Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 72 22 40 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Misaine Île-Tudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Île-Tudy (Finistère)