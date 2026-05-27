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Fête du Sport Île-Tudy

Fête du Sport Île-Tudy lundi 3 août 2026.

Adresse : Rue de la plage

Ville : 29980 Île-Tudy

Département : Finistère

Début : lundi 3 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Île-Tudy

Fête du Sport

Rue de la plage Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-03

À vos agendas !!!

La team Tudy Sports propose une semaine d’animations sportives pour tous les publics au Maracana basket, football, pétanque en doublettes, beach-volley, beach rugby à 5, etc…

– Lundi 3 août Beach Rugby
– Mardi 4 août Sandball
– Mercredi 5 août Pétanque
– Jeudi 6 août Beach Volley
– Vendredi 7 août Football (- 15 ans), Palet Breton
– Samedi 8 août: Football (adultes)
– Dimanche 10 août Natathlon   .

Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 7 72 26 21 61 

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English :

L’événement Fête du Sport Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden

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