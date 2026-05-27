Île-Tudy

Fête du Sport

Rue de la plage Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-03

À vos agendas !!!

La team Tudy Sports propose une semaine d’animations sportives pour tous les publics au Maracana basket, football, pétanque en doublettes, beach-volley, beach rugby à 5, etc…

– Lundi 3 août Beach Rugby

– Mardi 4 août Sandball

– Mercredi 5 août Pétanque

– Jeudi 6 août Beach Volley

– Vendredi 7 août Football (- 15 ans), Palet Breton

– Samedi 8 août: Football (adultes)

– Dimanche 10 août Natathlon .

Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 7 72 26 21 61

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English :

L’événement Fête du Sport Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden