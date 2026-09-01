Centenaire de l’association Philatélique de Moulins route de Montilly Moulins
samedi 19 septembre 2026 · route de Montilly · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Centenaire de l’association Philatélique de Moulins
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Centenaire de l’Association Philatélique de Moulins Championnat interrégional philatélique.
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route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33
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English :
100th Anniversary of the Moulins Philatelic Association Interregional Philatelic Championship.
L’événement Centenaire de l’association Philatélique de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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