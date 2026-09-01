Centenaire de l’association Philatélique de Moulins route de Montilly Moulins

Informations pratiques

Moulins

Centenaire de l’association Philatélique de Moulins

route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Centenaire de l’Association Philatélique de Moulins Championnat interrégional philatélique.

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route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33

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English :

100th Anniversary of the Moulins Philatelic Association Interregional Philatelic Championship.

L’événement Centenaire de l’association Philatélique de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région