Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Parc de Bellevue Moulins
mardi 8 septembre 2026 · Parc de Bellevue · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner
Parc de Bellevue Archives Départementales de l’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08 21:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Ce documentaire suit la création du spectacle d’Etienne Saglio Vers les métamorphoses , donne les clés de compréhension d’une œuvre particulièrement intime, retrace l’aventure humaine derrière la création et dévoile les prouesses techniques.
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Parc de Bellevue Archives Départementales de l’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39
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English :
This documentary follows the creation of Etienne Saglio’s show “Vers les métamorphoses,” provides insights into a particularly intimate work, traces the human journey behindthe production, and reveals the technical feats involved.
L’événement Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Moulins a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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