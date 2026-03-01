Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Parc de Bellevue Moulins

Informations pratiques

Moulins

Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner

Parc de Bellevue Archives Départementales de l’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:00:00

fin : 2026-09-08 21:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Ce documentaire suit la création du spectacle d’Etienne Saglio Vers les métamorphoses , donne les clés de compréhension d’une œuvre particulièrement intime, retrace l’aventure humaine derrière la création et dévoile les prouesses techniques.

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Parc de Bellevue Archives Départementales de l’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39

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English :

This documentary follows the creation of Etienne Saglio’s show “Vers les métamorphoses,” provides insights into a particularly intimate work, traces the human journey behindthe production, and reveals the technical feats involved.

L’événement Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Moulins a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région