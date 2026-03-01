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AGENDA · Moulins

Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Parc de Bellevue Moulins

mardi 8 septembre 2026 · Parc de Bellevue · Moulins

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parc de Bellevue
Adresse
Archives Départementales de l'Allier
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner

Parc de Bellevue Archives Départementales de l’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:00:00
fin : 2026-09-08 21:00:00

Date(s) :
2026-09-08

Ce documentaire suit la création du spectacle d’Etienne Saglio Vers les métamorphoses , donne les clés de compréhension d’une œuvre particulièrement intime, retrace l’aventure humaine derrière la création et dévoile les prouesses techniques.
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Parc de Bellevue Archives Départementales de l’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 

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English :

This documentary follows the creation of Etienne Saglio’s show “Vers les métamorphoses,” provides insights into a particularly intimate work, traces the human journey behindthe production, and reveals the technical feats involved.

L’événement Vers les métamorphoses Documentaire de Chloé Gwinner Moulins a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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