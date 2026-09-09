Centenaire du club des Moutons Blancs, Mairie de Noyal-Pontivy, Noyal-Pontivy

Informations pratiques

Centenaire du club des Moutons Blancs 19 et 20 septembre Mairie de Noyal-Pontivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le prolongement de la célébration du centenaire du club des Moutons Blancs le dernier week-end d’août, une exposition rétrospective sera présentée dans la salle du Conseil municipal de la mairie. Les photographies et documents collectés, retraceront l’histoire du club.

Mairie de Noyal-Pontivy Mairie 56920 Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne https://www.noyal-pontivy.fr/

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’exposition du centenaire du club des Moutons Blancs sera présentée dans la salle du conseil de la mairie. Football centenaire

Michel Langle